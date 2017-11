Stolberg-Büsbach.

Im Laufe der Jahre ist es ein wenig eng geworden auf dem Bauernhof der Familie Conrads. Die Jahreszahl 1881 über der Toreinfahrt an der Konrad-Adenauer-Straße zeugt von der langen landwirtschaftlichen Tradition. Zählten in den Anfängen des Betriebs Pferde zu unverzichtbaren Nutztieren, so finden sie längst als Reitpferde ein Zuhause auf dem Gelände des Hofes.