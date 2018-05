Stolberg - Art Tour de Stolberg: Das lebendige Zeugnis einer aktiven Szene

Stolberg.

Die Kunstausfahrt Art Tour de Stolberg ist auch in ihrer neunten Auflage ein Erfolgsmodell. Insgesamt locken 19 Stationen mit Werken von mehr als 40 Künstlern, so dass Kunstfreunde in der Altstadt und in Zweifall, Breinig, Dorff und Münsterbusch sowie am Binsfeldhammer unterwegs sind, um ungewöhnliche Kunstorte zu besuchen und mit Gleichgesinnten und den Künstlern ins Gespräch zu kommen.