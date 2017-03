Rückblick Europawahl 2014: Die deutschen Parlamentarier werden bunter

Arndt Kohn zieht als Koppelkandidat für Martin Schulz ins Europaparlament, er ist damit einer von insgesamt 27 deutschen Sozialdemokraten. Bei der Europawahl im Mai 2014 holten die Sozialdemokraten bundesweit 27,3 Prozent der Stimmen.

Eine weitere Abgeordnete aus der Region im Europaparlament ist Sabine Verheyen von der CDU. Seit 2009 ist sie Mitglied des Gremiums. Bundesweit gaben 2014 insgesamt 35,3 Prozent der Wähler den Christdemokraten ihre Stimme. Es sitzen 29 Vertreter der CDU und fünf von der bayrischen Schwesterpartei CSU im EU-Parlament.

Die EU-Wahl 2014 war die erste Wahl nach einem neuem Wahlrecht in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte 2011 zunächst die 5-Prozent-Hürde für verfassungswidrig erklärt, und schließlich drei Monate vor der Wahl 2014 auch noch die vom Bundestag mehrheitlich verabschiedete 3-Prozent-Hürde gekippt. So zogen auch kleinere und Kleinstparteien aus Deutschland ins EU-Parlament: Neben den Grünen (11 Sitze), der FDP (drei Sitze) und den Linken (sieben Sitze) ist auch die AfD (sieben Sitze) in Brüssel vertreten. Insgesamt sitzen 751 Politiker im EU-Parlament.