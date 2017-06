Stolberg. Unter dem Motto „Architektur schafft Lebensqualität“ öffnen in ganz Nordrhein-Westfalen am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, 326 Bauwerke aller Art für Besucher. Am „Tag der Architektur“ sind Architektur-Fans und Bau-Interessierte eingeladen, sich von Architekten die neuen oder erneuerten Bauten vorstellen zu lassen.

Mehr zum Thema

In Stolberg ist ein interessantes Wohngebäude von Architekt Martin Hennig am Sonntag, 25. Juni, 15 bis 18 Uhr zu besichtigen. Es handelt sich hierbei um einen Neubau von zwölf barrierefreien Wohnungen in der Kantstraße 30 bis 32 in Stolberg-Mausbach. Alle Bauwerke finden sich mit sämtlichen Informationen und Besichtigungszeiten auch in einer Datenbank unter www.aknw.de sowie in einer bundesweiten App zum Tag der Architektur.