Stolberg.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatte ihre Mitarbeiter in Stolberg jetzt zu einer Aktionswoche zur gesunden Ernährung eingeladen. In diesem Jahr konnten sich die Mitarbeiter der AWO-Städteregion auf den KiSA-Aktionstag (Kinder in der Städteregion Aachen) in den Räumlichkeiten am Zinkhütterhof freuen.