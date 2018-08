Stolberg - Arbeiten im Heim des Guten Samaritan gehen weiter voran

Stolberg.

„Wir sind auf der Zielgeraden, aber am Endspurt müssen wir noch arbeiten“, sagt Dirk Renerken und lacht. In diesen Tagen ist der Leiter des Heimes des Guten Samaritan nicht ausschließlich an seinem Schreibtisch oder in den Räumen der Einrichtung zu finden, sondern auf einer Baustelle. Ausgestattet mit Helm schaut er sich den Fortschritt an der Samaritanerstraße ganz genau an.