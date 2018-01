Stolberg - Angebot des Goethe-Gymnasiums: Zu Bläserklasse anmelden

Stolberg. Ab dem Schuljahr 2018/19 besteht für die neuen Fünftklässler des Goethe Gymnasiums die Möglichkeit an der Bläserklasse teilzunehmen.

Bei der Bläserklasse handelt es sich um einen zweijährigen praxisorientierten Musikkurs in Klasse 5 und 6, der den normalen Musikunterricht ersetzt.

Lerninhalte werden dabei direkt an Instrumenten erprobt und die Schüler lernen von Beginn an, in einem Orchesterverband zu musizieren.

Für die Bläserklasse sind keine Vorkenntnisse auf den Instrumenten nötig. Die Instrumente werden für den zweijährigen Musikkurs von der Schule vermietet. Die Schüler wählen eines der Instrumente Querflöte, Klarinette, Altsaxophon, Trompete, Posaune oder Euphonium und erlernen dieses systematisch.

Zusätzlich zum zweistündigen Bläserklassen-Unterricht erhalten die Schüler Unterricht bei Instrumentallehrern der Musikschule Merz.

Die Bläserklasse ist ein motivierender und effektiver Musikunterricht. Sie vermittelt Freude am Musizieren, fördert aber auch den Teamgeist durch Musizieren im Klassenverband und gemeinsame Auftritte.

Zu diesem neuen Bildungsangebot am Goethe Gymnasium findet am Montag, den 29. Januar ab 19 Uhr in der Aula des Goethe Gymnasiums ein Informationsabend statt.

Dazu sind alle interessierten Viertklässler und deren Eltern herzlich eingeladen.