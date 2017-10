Stolberg.

Wenn es um Ortstreue geht, lässt sich Andreas Hinze nicht so schnell überbieten. Der 61-jährige Theologe ist Stolbergs am längsten amtierender evangelischer Pfarrer. An den Feiern und anderen Veranstaltungen in den evangelischen Gemeinden der Kupferstadt nimmt der Geistliche, regen Anteil.