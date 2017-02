Stolberg.

In diesem Jahr wird sich an der Verkehrsabwicklung auf der Altstadtachse von Burg-, Vogelsang- und Hastenrather Straße entscheidendes ändern. Das erkennt man nicht nur an den 250.000 Euro die in dem von CDU, SPD und Grünen getragenen Haushalt bereitstehen. Man könnte aber auch die Gerichtsakten aufschlagen, um zu wissen, dass sich etwas ändern muss.