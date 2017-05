Alte Gemäuer faszinieren den Goldschmied

Stolberg. Tapfere Ritter, fleißige Handwerker, Marktleute, die orientalische Leckerbissen feilbieten und, wer weiß, vielleicht auch feine Burgfräuleins? An diesem Wochenende laden die Stolberger Burgritter wieder einmal zur Zeitreise ins Mittelalter ein.

Rund um die Burg findet an zwei Tagen das mittlerweile 15. Burgritterlager statt, mit Schwertkampfturnier, Handwerkervorführungen, Kinderspielen, Musik und natürlich Speis und Trank. Am Samstag läuft die Veranstaltung von 14 bis 21 Uhr, sonntags geht es von 12 bis 17 Uhr weiter. Was am Mittelalter und am Ritterdasein so fasziniert, und warum es sich dabei um ein zeitweise recht anstrengendes Hobby handelt, darüber hat Redakteurin Sarah-Lena Gombert mit Ralf Herff von den Stolberger Burgrittern gesprochen.

Herr Herff, „Wer in Frieden kommt, geht in Frieden“ steht auf dem Plakat zum Burgritterlager. Was wollen Sie damit aussagen?

Herff: Auf das Motto bin ich mal auf einer anderen Veranstaltung gestoßen. Es ist so: Bei so einem Fest kommen viele Menschen aus vielen verschiedenen Gruppen zusammen, und die sind nicht unbedingt alle beste Freunde. Es kann nicht jeder mit jedem, aber alle benehmen sich nach diesem Motto. Es gibt keinen Streit untereinander, das gebührt sich nicht für so eine Veranstaltung. Im Prinzip ist das an den mittelalterlichen Burgfrieden angelehnt.

Wie viele Gäste erwarten Sie denn zur Veranstaltung?

Herff: Es werden rund 70 Aktive sein, die mit uns rund um die Burg lagern wollen. Und diese Leute kommen nicht nur aus Stolberg, sondern auch aus Gangelt, aus Roetgen, teilweise auch aus dem Ruhrgebiet. Insgesamt haben sich aber um die 200 Teilnehmer angekündigt, die uns als Tagesgäste besuchen. Alle in Gewandung, versteht sich (lacht). Ansonsten hoffe ich einfach, dass genauso viele Besucher den Weg auf die Stolberger Burg finden wie schon im letzten Jahr.

Haben Sie denn im vergangenen Jahr die Chance gehabt, nachzuzählen, wie viele Gäste beim Burgritterlager waren?

Herff: Nein, das ging nicht. Aber an den Getränken konnten wir sehen, dass jede Menge los war. Es gibt da eine Sorte Bier, von der bleibt normalerweise immer etwas übrig, sodass wir einen oder mehrere Kisten auf unser nächstes Lager mitnehmen können. Letztes Jahr war diese Biersorte allerdings schon Samstagsnachmittags ausverkauft.

Sie machen das Lager jetzt schon zum 15. Mal. Hat sich das Burgritterlager in der zurück liegenden Zeit verändert?

Herff: Als wir damals angefangen haben, haben wir nur den unteren Burghof, den Backofen und den Kräutergarten bespielt. Gleich danach hat sich das Prinzip des Burgritterlagers, wie es jetzt ist, durchgesetzt. Natürlich hat sich immer mal wieder eine Kleinigkeit verändert, die Besetzung hat sich verändert, aber grundsätzlich haben wir das Programm beibehalten. Es ist ein Lager mit Freunden, von denen einige auch schon seit vielen Jahren dabei sind.

Was machen die Stolberger Burgritter, wenn sie nicht ihr eigenes Burgritterlager ausrichten?

Herff: Nun, wir gehen zum Beispiel auf andere Lager. Nächste Woche ist das Epochenfest in Jülich, und unsere Kämpfer gehen nach Satzvey. Wir treten dort nach einem Regelwerk an, nach dem auch unsere Turniere in Stolberg stattfinden. Das sind keine Schaukämpfe, sondern Freikämpfe. Wir sind in Gangelt, in Norddeich. Alle 14 Tage sehen wir uns im Kräutergarten hier an der Burg. Wir sind auch an Schulen unterwegs und unterstützen den Unterricht, wenn gerade das Mittelalter thematisiert wird.

Wenn Sie an Schulen gehen – Sehen Sie denn auch einen gewissen Bildungsauftrag für Ihre Gruppe?

Herff: Eindeutiges ja. Wir sind zwar keine Historiker, auch wenn wir uns sehr für die Materie interessieren. Aber unsere Handwerker sind in dem, was sie tun, schon sehr firm. Meine Frau kennt sich mit der Rolle der Frau in dieser Zeit sehr gut aus und weiß viel zu berichten. Tja, und ich mache den Rest (lacht).

Was haben Sie denn an Ritterequipment in Ihrem Schrank hängen – oder in der Waffenkammer herumliegen?

Herff: Nun, meine Waffenkammer ist nicht schlecht bestückt (lacht). Ich habe eine Ausrüstung für die Kämpfe, aber auch eine Edelgewandung. Denn auch bei unseren Lagern bin ich der Ansprechpartner für die anderen Gruppen und für die Öffentlichkeit.

Andere stehen das Ganze Wochenende auf dem Fußballplatz herum. Was ist das Faszinierende am Hobby Mittelalter, am Ritterdasein?

Herff: Nun, ein Freund von mir hat mal die Gegenfrage gestellt: Würden Sie einen Fußballspieler das Gleiche fragen (lacht)? Nun, Burgen und alte Gemäuer haben mich eigentlich schon immer fasziniert. Angefangen hat das bei mir wahrscheinlich aber mit Fantasy-Rollenspielen, die ich gemeinsam mit Freunden gespielt habe. Und seit damals hat mich die Epoche immer mehr fasziniert. Und ganz ehrlich: Es gibt einen wunderbaren Zusammenhalt in der Community. Einmal haben wir kurz vor dem Stolberger Stadtfest ein Problem gehabt, da haben innerhalb von 24 Stunden gleich mehrere ihre Hilfe angeboten.

Inwiefern spielt für Ihre Gruppe, insbesondere für das Lager an diesem Wochenende, eine historische Korrektheit eine Rolle?

Herff: Wir bemühen uns schon, korrekt zu sein, aber beispielsweise unsere Gewandung ist nicht wirklich authentisch. Meine Gewandung ist mit der Maschine genäht, das ging damals natürlich nicht. Auch sind die Stoffe nach modernen Mitteln gefärbt. Aber der Schnitt ist authentisch. Das ist sehr aufwendig und auch nicht gerade billig. Es gibt aber einige, die färben, weben und nähen ausschließlich nach alten Methoden. Und es gibt auch Firmen, die sich auf so etwas spezialisiert haben. Hier auf der Veranstaltung wird man wahrscheinlich vom Larp(Live Action Role Play)-Darsteller bis zum tatsächlich authentisch gewandeten Ritter alles erleben können.

Noch einmal zum Stichwort Faszination: Es gibt ja viele Epochen, die historisch interessant sind. Warum haben Sie sich für die Ritter entschieden?

Herff: Der Aufhänger, als seiner Zeit die Stolberger Burgritter gegründet wurden, war das Jahr 1118, die erste urkundliche Erwähnung. Wir haben uns damals noch „Interessengemeinschaft Stolberg im Mittelalter“ genannt, das konnte sich aber keiner merken. Und die eigentliche Idee war seinerzeit, alle für Stolberg wichtigen Epochen mit einzubringen. Wir beschränken uns größtenteils auf das Früh- und Hochmittelalter. Vielleicht kommen irgendwann mal neue Leute, die ein anderes Thema für sich entdecken: Spätmittelalter, die napoleonische Zeit ist spannend… Man weiß es nicht.

Haben Sie denn ein persönliches Highlight, auf das Sie sich freuen?

Herff: Das Turnier, das am Samstag um 16 Uhr beginnt. Beim Freikampf geht man tatsächlich auf Körpertreffer, nichts ist choreographiert. Das Turnier läuft im K.O.-System, jeder hat mindestens zwei Kämpfe. Wer zuerst drei Treffer landet, gewinnt den Kampf. Wie hart man kämpft, hängt dann stark von der Rüstung ab, die beide tragen.

Ist das nicht gefährlich?

Herff: Wir sind bemüht, uns entsprechend zu schützen. Ein Minimum an Rüstung sind Helm und Handschuhe, alles andere müssen die Kämpfer entscheiden. Ich trage in der Regel noch Schienbeinschoner, Armschoner, Fäustlinge und ein Gambeson, das ein wattierter Rock. Je nach Wetter trage ich noch ein Kettenhemd.

Muss man das trainieren?

Herff: Sollte man. Wenn ich es schaffe, trainiere ich einmal pro Woche. Natürlich gibt es dazu in Stolberg keinen Verein. Aber in Baesweiler hat eine befreundete Gruppe eine Halle angemietet, in der wir uns regelmäßig zum Üben treffen. Und auch, wenn wir unsere Kräutergarten-Wochenenden haben, wird mal trainiert.

Gibt es für die Besucher des Burgritterlagers dieses Jahr etwas neues zu erleben?

Herff: Den Bronzegießer, der auf dem Faches-Thumesnil-Platz aufschlagen wird, war im letzten Jahr nicht dabei. Das ist mit Sicherheit ganz spannend. Auf dem Platz wird auch unser orientalisches Speisenangebot stehen.

Was gibt es sonst noch?

Herff: Wir haben Musiker, die wahrscheinlich durch das ganze Lager tingeln werden, aber auch direkt an der Burg. Es wird auch das ein oder andere Spiel für Kinder geben.

Wenn ich mich diesem Wochenende nicht verschrieben habe, warum lohnt es sich trotzdem, vorbeizukommen?

Herff: Ich glaube, dass sich grundsätzlich viele Menschen für Burgen interessieren, alleine schon, weil die Gebäude imposant sind. Und wenn noch etwas drum herum ist, das die ganze Sache mit Leben füllt und erklärt, wenn es vielleicht auch noch ein bisschen zu feiern gibt, dann ist das schon sehenswert. Gucken kommen und verzaubern lassen.

Wie würden Sie das Publikum eines solchen Lagers beschreiben? Sind das alles Mittelalterfans?

Herff: Das ist ganz gemischt. Natürlich kommen viele aus der Szene, aber es kommen auch viele Stolberger Familien, die mit dem Mittelalter bisher nichts zu tun hatten. Besonders gut ist mir ein Lager in Erinnerung, als ein kleiner Junge bei uns aufschlug, das Jonglieren für sich entdeckte – und das auch heute noch macht.

Was muss man den mitbringen, wenn man diesem Hobby so nachgehen möchte, wie Sie das tun?

Herff: Wir sind sehr viel unterwegs, das darf man nicht unterschätzen. Außerdem ist das ein Haufen Arbeit: Schlepperei und Packerei. Wir müssen die Zelte hin- und hertragen. Bei unserem eigenen Lager fangen wir schon Tage vorher an, verschiedene Materialien an die Burg zu bringen, beispielsweise Feuerholz. Den Vatertag habe ich damit verbracht, Equipment von anderen Mitgliedern von Düren nach Stolberg zu fahren, die Fahnen an der Burg anzubringen und die Wasser- und Stromversorgung vorzubereiten.

Man hat den Eindruck, dass das Thema Mittelalter wieder ziemlich im Kommen ist. Würden Sie das bestätigen?

Herff: Es stimmt, dass in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Events mit Mittelalterbezug dazu gekommen ist. Viele Orte in der Region haben mittlerweile solche Burgritterlager oder andere Mittelalter-Veranstaltungen, zum Beispiel mittelalterliche Weihnachtsmärkte. Woran genau das liegt, das weiß ich nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass es so ist.