Stolberg-Zweifall.

In Zweifall gibt es in diesen Tagen allerhand zu tun. Dort laufen die Vorbereitungen für den St.-Martins-Umzug am kommenden Freitag. Das Holz für das Martinsfeuer muss abgeholt und die Schokolade für die kleinen Zugteilnehmer eingekauft werden. Fehlen darf natürlich auch nicht St. Martin selbst.