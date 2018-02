Stolberg.

Nur hin und wieder verlieren sich an üblichen Tagen ein paar Menschen im Foyer des Stolberger Hauptbahnhofs. Nicht so am dritten Sonntag des Monats: Dann nämlich ist der Raum mit Menschen gefüllt – ja sogar oft überfüllt. Der Raum wird zum Treffpunkt von Menschen, die längst nicht nur aus der Kupferstadt und den ihr zugehörigen Orten kommen – genauer: zum Treffpunkt von Eisenbahnfreunden.