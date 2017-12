Diese Projekte sind noch in der Planung oder bereits abgeschlossen:

Die kreative Mitmach-Aktion „Miteinander leben“ soll im Jahr 2019 wieder stattfinden.

In Kooperation mit Kulturmanager Max Krieger soll zudem ab 2018 das Potenzial des Stolberger Kulturprogramms für das Feld Inklusion genutzt werden.

Es soll geprüft werden, wie der Saal des Kulturzentrums Frankental mit inklusiven Elementen und Angeboten aufgewertet werden kann.

Bis Mitte 2019 soll unter dem Titel „Miteinander fördern“ eine Fundraising-Strategie für Stolberger Inklusionsprojekte entstehen.

Auch die Teilnahme am Forschungsprojekt „Durch Assistenz zu mehr Sport“ steht auf dem Programm.

Bereits umgesetzt wird das Fußball-Pilotprojekt im „Tabalingo-Turniersystem 2-4-6-“.

Seit September 2016 nimmt die Stadt zudem am Projekt „Aktives Altern in der Seniorenfreundlichen Gemeinde in der Euregio Maas-Rhein“ teil.

Schon abgeschlossen ist das Projekt Soziale Kupferstadt 2030 – Das soziale Leitbild in „fähr-einfachter“ Sprache. Ein Video dazu präsentierte die Willi-Fährmann-Schule im Rahmen des Stolberger Begegnungstags Inklusion im Juli.

Im kommenden Jahr soll das soziale Leitbild der Stadt dann noch verständlicher werden und unter anderem in Gebärdensprache und ausländische Sprachen umgewandelt werden.

Im Vordergrund steht auch die Förderung und Stärkung der politischen und gesellschaftlichen Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung.

Auch das Schaffen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung soll auf den Weg gebracht werden. Genauso wie die Projekte „Kulturelles miteinander stärken!“, das interkulturelle Austausch-Projekt „Aufeinander zugehen, voneinander lernen – Stolberg auf Weltreise“ sowie die Stolberger Demokratie-Werkstatt, die im Oktober startete und bis Ende 2018 dauern soll.

Darüber hinaus wird eine Kooperation mit der Stiftung GIPS Spielen und Lernen angestrebt, die Umsetzung der Ziele des Familienberichts stehen an.

Das Thema Inklusion soll auch bei der Stolberger Jugendfeuerwehr und in der Stolberger Verwaltung – Stichwort Barrierefreiheit – eine Rolle spielen.