Stolberg - Adventsausstellung: Verfremdetes und Werke mit viel Charme

Atelierhaus und Skulpturengarten

In Atelierhaus und Skulpturengarten am Hammerberg 13 findet die Ausstellung am ersten Adventswochenende statt.

Die Werke der Künstler Birgit Engelen, Barbara Becker, Daniela Ludwig, Ulrich Wolf und Bettina Groos sind dort am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr zu sehen.