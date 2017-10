Stolberg-Büsbach.

Auf dem Kranensterz in Büsbach soll die nächste moderne Sportstätte in der Stadt Stolberg entstehen. Dort möchte der FC Adler Büsbach schon in 2018 auf Kunstrasen trainieren und spielen. Mit dem Jugendleiter des Traditionsvereins, Jörg Mauelshagen, sprach Dirk Müller über die Ambitionen des Büsbacher Fußballklubs.