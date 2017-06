Abfallsammeltermine in dieser Woche verschoben

Stolberg. Aus betrieblichen Gründen verschiebt sich in dieser Woche die Abfallsammlung. Darauf verweist die Regioentsorgung AöR in einer aktuellen Pressemitteilung.

Alle geänderten Abfuhrtermine sind allerdings auch im Abfallkalender berücksichtigt, ebenso auf der Internet-Seite unter www.regioentsorgung.de.

„Die Abfuhr der Restabfallbehälter in den Bezirken 9 und 10 erfolgt einen Tag vor dem sonst üblichen Abfuhrtag am Freitag. Dies bedeutet: Die Restabfallbehälter müssen somit bereits am Donnerstag an den Straßenrand gestellt werden“, darauf verweist jetzt Stephanie Pfeifer von der Regioentsorgung AöR.

Auch die Altpapierbehälter in den Bezirken 4 und 6 werden bereits einen Tag früher geleert.

Nicht erreichbar

Zudem wird das Kundendienstzentrum der Regioentsorgung AöR am Freitag, 23. Juni, telefonisch nicht erreichbar sein.

Fragen rund um die Abfuhr und zu den Terminverschiebungen beantwortet das Kundendienstzentrum daher gerne bis zum heutigen Donnerstag oder wie gewohnt ab Montag, 26. Juni, unter Telefon 02403/5550666.