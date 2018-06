Nichtschwimmer an den Stolberger Grundschulen

An der Atscher Grundschule können 72 der 188 Schüler nicht schwimmen. In der Bischofstraße liegt die Zahl bei 100 von insgesamt 260 Schülern.

In Breinig sind 62 der insgesamt 264 Schüler Nichtschwimmer. In Gressenich trifft dies auf 45 der 167 Kinder zu. In der Grundschule Hermannstraße können von 218 Schülern 46 nicht schwimmen.

In der Grundschule Donnerberg sind es 15 von 250 Schülern. In Mausbach können sich 41 von 107 Schülern nicht im Wasser fortbewegen, in der Grundschule Prämienstraße trifft dies auf 66 der 211 Kinder zu.

In der Zweifaller Grundschule gibt es unter den insgesamt 153 Schülern 39 Nichtschwimmer. In der

Willi-Fährmann-Schule können neun der insgesamt 132 Schüler nicht schwimmen.