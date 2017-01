Die wichtigsten Programmpunkte im Überblick

Das Jubiläumsjahr zur Reformation beginnt an 20. Januar mit einer Ökomenischen Karnevalssitzung, Ökumenisches Zentrum (ÖZ) Frankental. Es folgen die Termine: 4. März: Kabarett Klüngelbeutel. 12. März: „Szenen einer Ehe“, Martin-Luther-Kriche Brand. 24.-28. Mai: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Berlin. 5. Juni: Ökumenischer Pfingstmontag, ÖZ Frankental. 18. Juni: Pilgerweg Jülich. 1. Juli: Lange Jugendnacht, Monschau. 2. Juli: Gemeindefest Brand.

Nach den Sommerferien wird das Jubiläumsjahr zur Reformation fortgesetzt mit den folgenden Terminen: Am 10. September findet das Fest der Begegnung im Brückenkopf-Park in Jülich statt. Am 17. September das Gemeindefest in Stolberg, im ÖZ. Am 22. September ein Kunstprojekt mit Anke Wolf. 23. bis 28. Oktober: Proben und Aufführung des Kindermusicals „Mönsch Martin“. 29. Oktober: Reformationsgottesdienst, Vogelsangkirche. 31. Oktober: Kindergottesdienst im ÖZ. 31. Oktober: Kantate zum Mitsingen (Proben: 13./14. Mai und 23./24. September).