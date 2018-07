Stolberg-Breinig - 16 Teams aus der Region nehmen am EVS-Cup teil

Stolberg-Breinig. Der SV Breinig lädt zum 18. EVS-Cup ein. An dem Sommerturnier nehmen 16 Mannschaften aus der Region teil.

Mehr zum Thema

Hierzu zählen der SV Breinig (1. und 2. Mannschaft), Rasensport Brand, FC Teutonia Weiden, TV Konzen, FSV Columbia Donnerberg, SG Stolberg, FC Germania Freund, SV Rott, Concordia Oidtweiler, SV Kohlscheid, TuS Lammersdorf, VfL Vichttal, FC Roetgen, Grün-Weiß Lichtenbusch und der Burtscheider TV.

Vier Gruppen in der Vorrunde

In vier Gruppen werden die Vorrunden ausgespielt. Der Turnierauftakt ist am Freitag, 3. August, um 18.30 Uhr. In der Gruppe A treffen SV Breinig I, Rasensport Brand, FC Teutonia Weiden und TV Konzen aufeinander. Am Samstag, 4. August, spielen in der Gruppe B (15 bis 19 Uhr) FSV Columbia Donnerberg, SV Breinig II, SG Stolberg und Germania Freund gegeneinander.

Am Sonntag, 5. August, werden in der Gruppe C (11.30 bis 15.30 Uhr) der SV Rott, Concordia Oidtweiler, SV Kohlscheid und der TuS Lammersdorf die beiden Gruppenbesten ermitteln, bevor die Gruppe D (15.30 bis 19.30 Uhr) den Abschluss der Gruppenphase bildet. Hier treffen VfL 08 Vichttal, FC Roetgen, GW Lichtenbusch und der Burtscheider TV aufeinander.

Die jeweils beiden Gruppenbesten erreichen das Viertelfinale (6./7. August; Anstoß jeweils um 18.30 und 20.30 Uhr), die beiden Halbfinalspiele finden am Donnerstag, 6. August, um 18.30 und 20.30 Uhr statt.

Das Finale ist am Samstag, 11. August, 17.30 Uhr. Zuvor wird um Platz drei gespielt (15 Uhr). Am Freitag, 10. August, wird, wie gewohnt, ein Turnier der Betriebs- und Traditionsmannschaften ab 18.30 Uhr auf der Schützheide stattfinden. Weitere Infos zum EVS-Cup gibt es auch im Internet unter www.svbreinig.de.

Bevor der EVS-Cup startet, geht an diesem Wochenende erst ein anderes Fußball-Turnier zu Ende. Am Samstag steht im Rahmen des Jacobs-Automobile-Cups auf dem Dörenberg das Finale an.