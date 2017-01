Städteregion.

Der Aufregung, die in den vergangenen Monaten in politischen Kreisen geherrscht hatte, setzten Susanne Schwier und Markus Terodde am Freitagnachmittag demonstrative Gelassenheit entgegen. Die Bildungsdezernentin der Stadt Aachen und ihr städteregionaler Kollege legten im Gespräch mit unserer Zeitung dar, wie sie die Neuordnung des zweiten Bildungsweges in den kommenden Jahren vollziehen möchten.