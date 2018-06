Ritter: Nach Sommerpause wird weiter diskutiert

Margareta Ritter, Bürgermeisterin der Stadt Monschau und Vorsitzende des Schulverbandes Nordeifel, hat sich auf Anfrage unserer Zeitung erfreut über die Entscheidung des Schulausschusses gezeigt.

Und sie hat erklärt, wie es in den kommenden Monaten weitergehen soll: „Wir sind mit der Städteregionsverwaltung so verblieben, dass wir zur Zeit keine fiskalische Darstellung, also Schülerzahlen und Prognosen und Kosten, zusammenstellen, in der wir die Schulentwicklungszahlen und damit verbundene Kosten aufzeigen. Stattdessen werden wir die strukturpolitische Aufgabe der Städteregion als Ausgleichsfunktion inhaltlich aufbereiten.“

Hierzu würden Gespräche mit der Städteregion und der Bezirksregierung Köln geführt. „Auch unter Berücksichtigung der Frage, welche zukünftige Aufnahmefunktion dem mittleren Schulangebot in unserem Lebensraum zukommt“, wie Margareta Ritter betont. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch der Blick auf die Förderschule: „Nach der Sommerpause wollen wir, wenn wir die weiteren Rahmenbedingungen für den Erhalt der Förderschule Nordeifel kennen, die inhaltliche Diskussion fortsetzen“, kündigt die Verbandsvorsitzende an.