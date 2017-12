Städteregion - Weniger Vereine erhalten Geld für Jugendarbeit

Weniger Vereine erhalten Geld für Jugendarbeit Von: jg

Letzte Aktualisierung: 7. Dezember 2017, 11:28 Uhr

Städteregion. Die in diesem Jahr in Kraft getretene Änderung der städteregionalen Richtlinien für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Brauchtumspflege hat eine für die Politik überraschende Auswirkung: Die Verwaltung hat deutlich mehr Förderanträge von Musikvereinen, Schützenbruderschaften oder Theatervereinen abgelehnt als in den Jahren zuvor.