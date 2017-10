„Schnuppertag“ am 22. November in Würselen

Wer sich ein konkretes Bild vom neuen Weiterbildungskolleg der Städteregion machen möchte, kann dies am Mittwoch, 22. November, tun. Dann findet am Hauptstandort in der Friedrichstraße 72 in Würselen ein „Schnuppertag“ statt – von 8.30 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Interessierte haben an diesem Tag die Möglichkeit zu Unterrichtshospitationen, persönlicher Beratung und Anmeldung.

Weitere Informationen zum Weiterbildungskolleg gibt es im Internet unter www.wbk-ac.de.