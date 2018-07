Städteregion - Viele Unternehmen setzen jetzt auch auf „training on the job“

Rund 600 Menschen seit Jahresbeginn in Jobs

Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt bereit der Agentur für Arbeit nach Aussage von Ulrich Käser derzeit „nicht die größte Sorge“. Seit Jahresbeginn habe man in der Region Aachen-Düren-Heinsberg rund 600 geflüchtete Menschen in einen Job bringen könne, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Im vergangenen Jahr seien zudem 350 junge Flüchtlinge in eine Ausbildung gegangen. Natürlich bräuchten Flüchtlinge unter Umständen wie andere Arbeitslose auch unter Umständen besondere Unterstützung, etwa aufgrund von Sprachproblemen.

Die weitaus meisten Flüchtlinge (91 Prozent) haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern erhalten Grundsicherungsleistungen und werden vom Jobcenter betreut.