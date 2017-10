Neues Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft

Das vom Bundestag am 22. Juni verabschiedete Gesetz, das sogenannte Pflegeberufegesetz, sieht eine zweijährige generalistische, das heißt allgemeine und einheitliche Pflegeausbildung für die bisher separaten Berufsausbildungen in der Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege an allen Pflegeschulen vor.

Danach sollen die angehenden Pflegerinnen und Pfleger die allgemeine Ausbildung entweder fortsetzen oder sich im letzten Jahr als Alten- oder Kinderkrankenpfleger spezialisieren können.

In Kraft wird das Gesetz erst am 1. Januar 2020 treten und somit ein Jahr später, als es zunächst geplant gewesen war.