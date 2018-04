Vaals neu dabei: Die Familienkarte gibt es jetzt als „Gezinspas“ Von: Rolf Hohl

Letzte Aktualisierung: 27. April 2018, 12:00 Uhr

Städteregion/Vaals. Es gibt Leute, die sagen, dass der beste Aachener Dialekt in Vaals gesprochen wird. Man versteht sich also auf beiden Seiten der Grenze, was sich auch durch die immer engere Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein bemerkbar macht.