Region - Überschwemmungen: Neue Gewitter sorgen für Chaos

Region. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen musste am frühen Freitagmorgen mit starken Gewittern gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst schickte eine Unwetterwarnung für die Städteregion, den Kreis Heinsberg und den Kreis Düren raus.

In den frühen Morgenstunden zog Sturmtief „Wilma“ von Aachen bis Düsseldorf und kam dann Richtung Norden zum Ruhrgebiet. Betroffen war auch das Münsterland. Die Warnung galt von Freitagmorgen 6 Uhr bis etwa 9 Uhr.

Dabei kam es zu Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Stunde und Quadratmeter kommen. „Das wird nicht so viel Regen wie in den vergangenen Tagen sein, es kann aber trotzdem die Kanalisation von Großstädten überlasten”, erklärte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Vorhergesagt waren ebenfalls sturmartige Böen und Hagelschauer.

In der Nordeifel musste die Feuerwehr zweimal ausrücken. Die Brandmeldeanlage am Aukloster in Monschau schlug gegen 5.45 Alarm, es konnte jedoch nichts festgestellt werden. Später wurden die Einsatzkräfte zur Schilsbachstraße gerufen, um einen umgestürzten Baum von der Straße zu räumen.

Heftige Unwetter und starker Regen zogen am Freitagmorgen auch über Ostbelgien, wie das Grenzecho berichtete. In der Eifel hatte der Starkregen immer wieder zu Überschwemmungen geführt. Das Wasser überflutete Straßen und drang in Gebäude ein. Die Feuerwehr ist seit 5 Uhr unterwegs und kümmert sich um die Wassermassen.

Auch in Lüttich meldeten einige Bewohner über Facebook Starkregen und überflutete Straßen. Bereits am Donnerstagabend hatte es in Lüttich heftig geregnet, woraufhin bereits die Place Cathédrale und die Place de la République Française überschwemmt wurden.

Die Deutsche Bahn warnte auf ihrer Internetseite, dass es in Regionen, die vom Unwetter betroffen sind, am Freitag zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen könnte. Am Morgen gab es zunächst keine größeren Behinderungen.

Nach Schätzungen des DWD bleibt die schwül-warme Luft am Freitag bestehen, die Temperaturen erreichen aber nur noch 23 bis 26 Grad. Am Wochenende soll sich die Lage dann entspannen. Am Samstag werden nur noch vereinzelt Gewitter erwartet. Für Sonntag stellen die Meteorologen freundlicheres Sonnenwetter in Aussicht.