Ein Angebot fürweitere Schulen

Die Veranstaltung zum Thema Lügenpresse wird von Wolfgang Birkenstock (freier Fotojournalist), Andreas Düspohl (Leiter des IZM) und Amien Idries (Chef vom Dienst der AZ) für Schulen in unserem Verbreitungsgebiet angeboten.

Sie besteht aus drei Impulsvorträgen zur Geschichte der Presse, Beispielen aus der journalistischen Praxis sowie zum Thema Fotojournalismus. Im Anschluss diskutieren die drei Experten mit den Schülern.

Soll auch an Ihrer Schule diese kostenfreie Veranstaltung stattfinden? Dann melden Sie sich per E-Mail an a.idries@zeitungsverlag-aachen.de.