Ohne ehrenamtliches Engagement läuft wenig in unserer Gesellschaft. Das gilt auch für das Handwerk. Über 1900 Frauen und Männer engagieren sich im Kammerbezirk Aachen. 20 von ihnen hat die Handwerkskammer Aachen jetzt beim „Tag des Ehrenamtes“ in der Aachener Erholungsgesellschaft ausgezeichnet – für 25- oder 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der Verdienstnadel in Gold und Silber.