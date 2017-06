Städteregion.

Die Schülerzahlen an den Schulen in städteregionaler Trägerschaft sind stabil. Sowohl die neun Berufskollegs (an zehn Standorten) als auch die sieben Förderschulen haben gegenüber dem Vorjahr kaum Änderung zu verzeichnen. Das geht aus der amtlichen Statistik hervor, die die Verwaltung jetzt veröffentlicht hat.