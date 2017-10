Anmelden und an

der Rhetorik feilen

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr im Großen Saal im Aachener Stadttheater statt. Hierzu sind alle interessierten Schüler, Eltern und Lehrer eingeladen.

Die Anmeldung zum Turnier ist allen Oberstufenschülern dann noch bis Freitag, 13. Oktober, online unter sprachturnier.jimdo.com möglich.

Die Rede-Werkstatt findet am Donnerstag, 9. November, ab 18.30 Uhr im Kármán-Auditorium der RWTH statt.

Am Freitag und Samstag, 24. und 25. November ist es dann soweit: ab 14 Uhr (Freitag) beziehungsweise 9.30 Uhr (Samstag) wird das Sprachturnier in der FH an der Goe-thestraße ausgetragen.