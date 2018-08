Städteregion - „RückHalt“ vermisst die Rückendeckung

Städteregion.

Auch in Sommerferien und Urlaubszeit sind die Anfragen für Beratung und Begleitung zum Thema sexuelle Gewalt in den Beratungsstellen des Vereins „RückHalt“ nicht weniger geworden. Das Team hat in den vergangenen Wochen trotz eigener Urlaubszeiten für dringende Fälle immer auch noch kurzfristig Beratungstermine zusätzlich angeboten.