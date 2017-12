Zahlen und Fakten zum DRK in der Städteregion

Das Deutsche Rote Kreuz in der Städteregion beschäftigt derzeit rund 820 Mitarbeiter – 430 im Kreisverband sowie 390 in der gemeinnützigen Rettungsdienstgesellschaft mbH, wovon wiederum 250 im Rettungsdienst eingesetzt werden.

Der Jahresumsatz beträgt in diesem Jahr in jedem der beiden Bereiche rund 13 Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro davon entfallen in der GmbH auf den öffentlichen Rettungsdienst im Auftrag der Städteregion.

Das DRK in der Städteregion hat zum 1. Januar 2016 einen Tarifvertrag eingeführt, der in drei Stufen bis 2018 umgesetzt wird und sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) anlehnt.