RSB-Geschäftsstelle im Eschweiler Zentrum

Der Regiosportbund Aachen (RSB) ist der Zusammenschluss von 636 Sportvereinen mit 135.000 Mitgliedern in Eschweiler, Würselen, Stolberg, Roetgen, Monschau, Herzogenrath, Baesweiler, Simmerath und Alsdorf.

Die Geschäftsstelle liegt zentral in der Marienstraße 15 in Eschweiler. Kontaktaufnahme per Telefon

(Telefon 02403/7497060) oder Mail an info@regiosportbund-aachen.de.

Um das Stipendien-Angebot für junge Sportler ausweiten zu können, sucht der Regiosportbund noch ortsansässige Firmen und Geschäfte als Sponsoren. Interessenten können sich an die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle wenden.