Infos zu den neun Berufskollegs der Städteregion

Die Käthe-Kollwitz-Schule ist eines von neun Berufskollegs in Trägerschaft der Städteregion. Es befindet sich in der Bayernallee 6 in Aachen.

Ausbildungsschwerpunkte sind Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Hotel- und Gaststättenwesen, Körperpflege, Nahrungsgewerbe sowie Sozial- und Gesundheitswesen.

Weitere Informationen zum kompletten Bildungsangebot des Kollegs sowie zur am 3. Februar beginnenden Anmeldephase für das Schuljahr 2017/18 gibt es unter Telefon 0241/609450 und www.kks-aachen.de.

Eine Übersicht zu allen Berufskollegs der Städteregion und den Möglichkeiten der Anmeldung sowie zahlreiche Links findet man im Netz unter www.berufskolleg-aachen.de.