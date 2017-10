Städteregion.

Die Polizei warnt aktuell dringend vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, haben in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr am Mittwochabend zahlreiche besorgte Bürger aus der ganzen Städteregion bei der Polizei angerufen und von verdächtigen Anrufen berichtet.