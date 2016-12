Städteregion.

Natürlich ist das Beispiel von Haias ein ganz besonderes. Der Flüchtling aus dem Nordirak (Name von der Redaktion geändert) steigt jeden Morgen, von Montag bis Freitag, um 4.40 Uhr in Waldfeucht in den Bus, der ihn auf weiten Wegen nach Aachen bringt. Dort nimmt der junge Mann an einem Pilotprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen teil, das unter anderem an der Mies-van-der-Rohe-Schule umsetzt wird.