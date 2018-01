In Aachen fehlen bald 190 Heimplätze

Rein rechnerisch gibt es in der Städteregion in diesem Jahr 264 Heimplätze für Pflegebedürftige mehr als benötigt werden. Insgesamt geht die aktuelle kommunale Pflegeplanung von insgesamt 5918 vollstationären Plätzen in 73 Einrichtungen aus.

Dennoch hat der Städteregionstag die Ausschreibung von zwei vollstationären Pflegeeinrichtungen mit jeweils 80 Plätzen für Aachen beschlossen. Denn in der Stadt Aachen fehlen schon jetzt rechnerisch 75 Heimplätze, und nach den Berechnungen der Fachleute wird der Bedarf auf 190 Plätze im Jahr 2020 steigen.

Die Entwicklung in Alsdorf (49 fehlende Plätze in 2020) und Würselen (- 39 Plätze) soll in diesem Jahr genau beobachtet werden. Akuten Handlungsbedarf sehen die Fachleute derzeit nicht. Dies gilt auch für die anderen Kommunen.