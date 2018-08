Städteregion - Oliver Krischer will Städteregionsrat werden

Städteregion.

Die Grünen wollen mit dem Dürener Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer in den Wahlkampf um den Posten des Städteregionsrats ziehen. Das gab der Kreisvorstand am Freitag in Aachen bekannt. Offiziell soll Krischer auf der Mitgliederversammlung am 6. September im Eschweiler Talbahnhof zum Städteregionsratskandidaten gekürt werden.