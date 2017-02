Befangenheit: Doris Harst wird ausgeschlossen

Sie hatte im Laufe des Tages von mehreren Seiten bereits davon erfahren, doch ein wenig fassungslos war sie am Abend dann doch, als der Beschluss feststand: Wegen Befangenheit wurde Doris Harst (SPD), Vorsitzende des Vereins Weiterbildungskolleg (WBK), der Träger des Euregio-Kollegs ist, als Mitglied des Schulausschusses von der Sitzung ausgeschlossen.

Die Verwaltung war zu dem Schluss gekommen, dass Harst „eindeutig befangen“ sei. Weil sie dieser Einschätzung widersprach, musste der Ausschuss über den Ausschluss entscheiden. Er plädierte mehrheitlich dafür.

In der Vergangenheit hatte die Sozialdemokratin mehrfach an Sitzungen teilgenommen, in denen auch Beschlüsse zum Euregio-Kolleg gefasst worden waren. Eine Befangenheit war nie ein Thema gewesen.

Doris Harst hat angekündigt, dass sie dieses Votum juristisch überprüfen lassen wird.