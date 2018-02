Neujahrsempfang: Die FDP richtet den Blick auf Europa Von: Jutta Geese

Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2018, 20:05 Uhr

Städteregion. Die FDP in der Städteregion ist jünger geworden. Das zeigte sich am Sonntag beim Neujahrsempfang der beiden Kreisverbände Aachen-Stadt und Aachen-Land in Herzogenrath. „An fast jedem Tisch sitzen Jungliberale, an einem haben sie sogar die Mehrheit“, stellte Dr. Werner Pfeil, Aachen-Land-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter, erfreut fest.