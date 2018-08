Städteregion.

Eingewöhnungszeit wird Stefan Jücker wohl nicht brauchen, wenn er in wenigen Wochen von Bielefeld nach Aachen zieht und am 1. Oktober seine neue Stelle als Dezernent der Städteregion für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz antritt. Der 52-Jährige hat an der RWTH in Aachen Bauingenieurwesen studiert und eine gebürtige Aachenerin geheiratet.