Mitarbeiter der Stadtverwaltung spenden Centbeträge ihres Gehalts

Aachen. Einen erfreulichen Rekord konnte jetzt der Personal- und Organisationsdezernent der Stadt Aachen, Markus Kremer, vermelden: Mit insgesamt 10.306,58 Euro ist die Restcentspende der Stadtverwaltung in diesem Jahr so hoch wie noch nie ausgefallen. „Das ist alles andere als selbstverständlich und dazu noch eine beachtliche Summe“, freute sich Kremer.

Seit 1992 ist es gute Tradition, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aachen allmonatlich nur ein paar Cent ihres Gehalts für einen guten Zweck spenden. Diese freiwillige Gabe kommt jeweils verschiedenen lokalen Institutionen zugute, die um das Wohl von Kindern und Familien bemüht sind.

„Und da unsere Stadtverwaltung den Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit entsprechend immer größer wird, wächst auch die Spendensumme“, erklärte Kremer bei der Spendenübergabe. Mehr als 5000 Mitarbeiter gibt es derzeit und rund 1700 haben sich diesmal beteiligt. „Schnell hat man sich über den Spendenzweck geeinigt. Es geht immer um eine Mischung aus Kontinuität und Neuem, also über mehrere Jahre ein Projekt nachhaltig zu fördern und langfristig Perspektiven zu entwickeln oder aber, eine Anschubfinanzierung zu geben“, erläuterte Kremer.

So überreichten Kremer sowie Stephan Baurmann und Hubert Meyers vom Personalrat der Stadt Aachen Sparschweine an die Vertreter der ausgewählten Organisationen: das Ronald-McDonald- Haus, Feuervogel und Paulinchen.

Das von Claudia Behring geleitete Ronald-McDonald-Haus wurde mit der Hauptsumme von 5306,58 Euro bedacht. In dem Haus finden Eltern von schwer kranken Kindern, die im Universitätsklinikum betreut werden, ein Zuhause auf Zeit.

„Geld ist gut angelegt“

Der Verein Paulinchen kümmert sich seit mehr als 25 Jahren medizinisch und psychologisch um brandverletzte Kinder, ihre Geschwister und Eltern. Ein wichtiges Anliegen ist dem Verein mehr denn je die Prävention – denn die meisten Unfälle im Haushalt oder beim Grillen können vermieden werden. „Die Spendensumme wird deshalb unter anderem für Infomaterialien und Seminare verwendet“, betonte Dr. Caroline Pallua, stellvertretende Vorsitzende von Paulinchen.

Der Verein Feuervogel betreut Kinder von suchtkranken Eltern. Der prägnante Name geht zurück auf ein Märchen von Hans-Christian Andersen, in dem ein Vogel sich aus der Gefangenschaft befreit. „Vier Gruppen gibt es derzeit mit einem Schwerpunkt auf besonders jungen Kinder. Gemeinsam Geburtstage zu feiern oder einen Ausflug an den Rursee zu machen, das hilft den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität zu erleben, das sie von der eigenen Familie nicht kennen“, erklärten die Mitarbeiter Pit Schlimpen und Matthias Soppe.

Und so helfen die Nachkommastellen auf dem Gehaltszettel, das vielfältige Engagement zum Wohle der Kinder in Aachen fortzusetzen. Personalrat Stephan Baurmann betonte: „Das Geld ist gut angelegt. Die Spenden kommen vor Ort in Aachen an, alle drei Vereine haben eine geringe Kostenstruktur und wenig Verwaltungsaufwand.“