Öffnungszeiten und Kontaktdaten

Bis zum 5. November ist die Ausstellung „Earthlings“ mit Werken von Richard Kalvar im Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion an der Austraße in Monschau zu sehen, während die Ausstellung von Marco Rose von der Gruppe „SHIFT“ bereits am 8. Oktober endet. Der Eintritt zu beiden Ausstellungen ist frei.

Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr; montags ist geschlossen.

Weitere Informationen zu den Ausstellungen und zum KuK allgemein gibt es im Internet unter www.kuk-monschau.de.