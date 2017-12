Städteregion.

Mit Hochdruck und in enger Abstimmung mit den Bildungsdezernenten der regionsangehörigen Kommunen arbeitet der städteregionale Bildungsdezernent Markus Terodde an Lösungen zur Milderung des Fachkräftemangels in den Kitas. „Der Personalbedarf ist gewaltig, wir werden alle Hände voll zu tun haben, die neuen Kindergartengruppen, die überall entstehen, mit entsprechendem Personal zu bestücken.“