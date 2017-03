Städteregion.

Man kann wahrlich nicht behaupten, dass das städteregionale „Kulturforum der Sozialdemokratie“ in der öffentlichen Wahrnehmung untergeht. Wenige Monate nach seiner Gründung im vergangenen Herbst und der bemerkenswerten Auftaktveranstaltung mit dem stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel in Aachen wollen die Initiatoren am Donnerstag ein weiteres kulturelles Ausrufezeichen setzen.