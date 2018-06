Stolberg.

Das Autorenleben von Max Moor lässt sich in einem einzigen, aber komplizierten Satz beschreiben: Vor 15 Jahren zog Max, der damals noch Dieter hieß, aus der Schweiz nach Brandenburg in ein Dorf namens Amerika, das es dort zwar gibt, aber nicht jenes Dorf ist, in dem er und seine Frau tatsächlich leben. Solche und ähnliche Satzkonstrukte sind ein Markenzeichen von Moor, der damit eine treue Leserschaft gefunden hat.