„The magical Passing“ bis April in Monschau

Die Ausstellung „The Magical in Passing“ mit 120 schwarz-weiß Fotografien von Herbert List ist noch bis zum 23. April 2017 im Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion Aachen in Monschau, Austraße 9, zu sehen. Die Öffnungszeiten: Di.-Fr. 14 – 17 Uhr; Sa, So. 11 – 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.