Aachen.

Optimismus mit einer Prise Vorsicht und Innovation mit Blick auf das Machbare – so lauten zwei der wichtigsten Zutaten, die Herbert May seinen Gästen als Rezept für das Jahr 2017 mit auf den Weg gegeben hat. Der Kreishandwerksmeister lädt traditionell am Morgen des Silvestertages zum Empfang ins Haus Kommer in Aachen-Forst ein.