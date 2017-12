Städteregion.

Was in Berlin gescheitert ist, funktioniert in der Städteregion: „Jamaika“. Mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP hat der Städteregionstag am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet. Die SPD lehnte die vorgelegte Fassung ab, die Linke enthielt sich.